أراد قتل زوجته السابقة ... فأرسل لها قنبلة في رسالة

اعتقلت الشرطة النمساوية زوجٌ سابق حاول قتل طليقته بطردٍ مفخخ أسفر انفجاره عن إصابتها بجروح نقلت على إثرها إلى المشفى حيث وصفتها حالتها بالخطرة.

وأوضحت الشرطة أن الزوج السابق للضحية، وصديقاً له، اعترفا بقيامها بوضع الطرد المفخخ أمام مدخل منزل الزوجة الشابة في منطقة غوتارينغ جنوبي البلاد.

وأضافت مصادر الشرطة أن صديق الجاني وهو عسكري في التاسعة والعشرين من العمر، "وضع الطرد المفخخ أمام شقة المرأة ودق على الباب قبل أن يغادر الموقع"، في حين قام الطليق الذي كان في مكان قريب بتشغيل الطرد المفخخ عن بعد.

وأفادت المصادر أن الضحية البالغة من العمر 27 عاماً، هي أمٌ لثلاثة أطفال، وتعاني حالياً من حروق من الدرجة الثانية والثالثة في 40 بالمئة من جسمها، كما أنها خضعت لعمليتي ترميم جلد.

وأشارت الشرطة إلى أن الرجلين جرّبا قنبلتهما اليدوية الصنع هذا الصيف في إحدى الغابات، بعد أن اشتريا مكوّناتها عبر الانترنت، لافتة إلى أن الزوج البالغ من العمر 28 عاماً، اعتقل يوم الهجوم، فيما اعتقل شريكه يوم أمس الخميس.

يذكر أن النمسا شهدت العام الماضي 73 جريمة قتل، 41 من الضحايا كنّ من النساء، وفق إحصاءات وزارة الداخلية في البلاد البالغ عدد سكانها 8.8 ملايين نسمة.