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المملكة المتحدة

105 آلاف يورو غرامة للمسافرة التي دفعت إلى استدعاء سلاح الجو الملكي البريطاني

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بقلم:  Euronews 
105 آلاف يورو غرامة للمسافرة التي دفعت إلى استدعاء سلاح الجو الملكي البريطاني
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بعد نحو شهر من تسببها بفوضى عارمة على متن إحدى الرحلات المتوجهة من بريطانيا إلى تركيا، تم تغريم مسافرة 85 ألف جنيه إسترليني من قبل شركة الطيران المتضررة.

المسافرة تسببت بتحويل رحلة كانت متوجهة إلى دالامان التركية، وهبوطها في مطار ستانستيد في الثاني والعشرين من حزيران/ يونيو.

وقبض على المرأة التي تبلغ من العمر 25 عامًا للاشتباه بكونها اعتدت وخربت وعرضت طائرة للخطر.

شركة طيران Jet2 قالت إنها إضافة إلى فرض غرامة على المسافرة، قامت بحرمانها من إمكانية السفر على متن طائراتها مدى الحياة.

وحاولت المرأة فتح أبواب الطائرة أثناء الرحلة، وأظهرت سلوكاً عدوانياً خطيراً قبل السيطرة عليها من قبل الطاقم والركاب بحسب ما قالته شركة الطيران، وأضافت أن سلوكها يعد أحد أخطر الحالات التي واجهتها الشركة.

وقال ستيف هيبي، الرئيس التنفيذي لشركة Jet2: "يجب عليها الآن مواجهة عواقب تصرفاتها، سنسعى دون كلل لاستعادة التكاليف التي تكبدناها نتيجة لتحويل الرحلة، كما نفعل مع جميع من يتسبب بتعطيل رحلاتنا من الركاب ".

ورافقت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الطائرة حتى هبوطها.

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