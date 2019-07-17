شاهد: فوضى على متن طائرة إماراتية متجهة من آوكلاند إلى دبي... والسبب ؟

لحظات من الرعب عاشها المسافرون على متن طيران الإمارات في الرحلة رقم "EK449" المتجهة من آوكلاند في نيوزيلندا إلى دبي، بعد أن صادفت الطائرة اضطرابات شديدة غير متوقعة قبل وصولها إلى البلاد بثلاث ساعات.

والتقطت احدى المسافرات، مقطع فيديو، قامت بنشره عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، يظهر حالة الخراب التي حلت بالطائرة بسبب الاضطرابات الجوية والمطبات الهوائية، زجاجات الشمبانيا وهي مرمية على الأرض، الصحون بعد أن كسرت، الكثير من الفوضى.

وعلقت سيريف سزغين قائلة "إضطراب جديد ضرب طائرة A380 بطيران الإمارات المتجهة من آوكلاند إلى دبي يوم أمس، الرحلة رقم EK449".

وأعلن المتحدث باسم طيران الإمارات الناقلة المملوكة للحكومة، في حديث لصحيفة "إندبندنت" عقب وقوع الحادث، يوم الاثنين عن تعرض بعض المسافرين لإصابات طفيفة خلال هذه الرحلة، مشيرا إلى أنهم حصلوا على الإسعافات اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأكد أن كل ما يهم شركة طيران الإمارات، هو سلامة المسافرين وأفراد طاقم الطائرة وصحتهم.

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