مراسل يورونيوز الإيطالي لوكا بارميتانو وحلقة جديدة قريبا "من الفضاء"

يوما بعد يوم، ها هي سجلات "يورونيوز" الفضائية تزداد ثراء، وخطوات قليلة فقط تفصلنا عن :"الحدث المنتظر" يوم السبت الموافق 20 يوليو/تموز، وعن صدور الحلقة الثالثة من "سلسلة الفضاء" التي يعدها رائد الفضاء الإيطالي لوكا بارميتانو، وتصلنا تباعا منه وهدفها تسليط الضوء على طبيعة مهمته وتفاصيل حياته اليومية في محطة الفضاء الدولية.

ويوافق يوم السبت، مهمة أبولو 11 والتي تمثل الذكرى الخمسون لهبوط أول رجل على سطح القمر، وذلك في 20 تموز/يوليو 1969، ويعد رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ وإدوين ألدرن أول مَن نزل على سطح القمر، وفي هذا اليوم من المقرر أن ينطلق رائد الفضاء الإيطالي، في وكالة الفضاء الأوروبية ESA، لوكا بارميتانو في مهمته الثانية، وسيصبح أول إيطالي يتولى قيادة محطة الفضاء الدولية، بعد أن شارك بالفعل في مهمة "الطيران" في المدار لمدة 166 يومًا، وبالتالي واجه بالفعل فترة الحجر الصحي، مرتين كعضو في طاقم الاحتياط المرافق لكل مهمة فضائية، ومرة واحدة كعضو في الطاقم الأساسي.

قبيل الانطلاق

يستعد مورغان الذي خضع في السابق لتدريبات كعضو احتياطي في طاقم المحطة الفضائية الدولية، لخوض تجربة فضائية بعد أيام إلى جانب بارميتانو، إلا أنه وقبل البدء بهذه التجربة على الثنائي تنفيذ بعض التقاليد والأعمال التي تسبق عملية الانطلاق وهي:

أولا يجب أن يتوجهوا إلى فندق رواد الفضاء، ويقومون بالتوقيع على أبواب الفندق الذي يقيمون فيه.

وفي تقليد آخر قام كل واحد من رواد الفضاء بغرس شجرة خلف الفندق ... ونشر مورغان صور له وهو يقوم بغرس الشجرة الخاصة به عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، وعلق قائلا "كل رائد فضاء ينطلق في مركبة سويوز العالمية يقوم بغرس شجرة في منشأة الحجر الصحي في بستان تذكاري على طول نهر سير داريا في بايكونور في كازاخستان، لقد زرعت اليوم واحدة لي، إنها مجرد شجرة، قارنوا بينها وبين شجرة يوري غاغارين!".

وفي تقليد ثالث يفترض القيام به قبيل عمليه الانطلاق، تقليد "بدأ مع أول رحلة فضاء، وهو عندما تكون في الحافلة المتجهة للصاروخ، على بعد حوالي نصف ميل، يخرج الجميع من الحافلة، ويتوجهون للاطار اليميني الخلفي للحافلة التي تقلهم إلى منصة الفضاء، ويتوقفون لإجراء فحص هناك".

ومن المقرر أن يبدأ بارميتانو الحجر الصحي بالفعل بتاريخ 28 يوليو/تموز في مرحلة أولى من شبه العزلة في روسيا مع أسرته في مركز مختص لتدريب الفضاء في سيتا ديلي ستيل (ستار سيتي)، ويكون هذا الموقع جديد بالنسبة له بعد المواقع السابقة في كولونيا في غرب ألمانيا وهيوستن في الولايات المتحدة.

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