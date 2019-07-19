شاهد: ترامب يستغرب حصول ناشطة عراقية أيزيدية على جائزة نوبل للسلام

"لقد حصلت على جائزة نوبل. إنه أمر لا يصدق! لماذا منحوك الجائزة؟"

هذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء اللقاء الذي جمعه بضحايا الاضطهاد الديني الذين مثلوا 17 بلدا منهم الصين وكوريا الشمالية وميانمار، حيث توجه ترامب بكلامه للناشطة العراقية الأيزيدية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام العام الماضي ناديا مراد متسائلا عن سبب حصولها على الجائزة، دون أي محاولة منه لإخفاء استغرابه لهذا الأمر.

مراد أجابته وتحدثت بمرارة وأسى بالغين عن رحلة معاناتها الصعبة وما تعرضت له مع عائلتها من تعذيب وإهانة جسدية من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، ثم تساءلت أيضا عن مصير نحو 3000 من الأيزيديين بعد هزيمة تنظيم داعش. وقبل أن تنهي مراد كلامها قاطعها ترامب قائلا "أين أمك و أخوتك الآن؟"

ترامب الذي لم يخف فيما مضى طمعه بالحصول على جائزة نوبل للسلام يتعرض في الوقت الراهن لوابل من الانتقادات بسبب الحملة الشرسة التي شنها مؤخرا على أربع عضوات بالكونغرس من الحزب الديمقراطي.

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