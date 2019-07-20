الولايات المتحدة: ارتفاع درجات الحرارة بشكل مذهل في بعض المناطق

تبقى كوني آيلاند في نيويورك ملاذا آمنا بالنسبة لأولئك الذين تمكنوا من الفرار هربا من حرارة الطقس حيث يبقى الشاطئ والبحر المكان الأفضل عند ارتفاع درجات الحرارة.

شهد الطقس في بعض مناطق الولايات المتحدة الأميركية ارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها في خلال شهر يونيو-حزيران، ولا تزال تلك المناطق تشهد درجات حرارة مرتفعة.

وأعلنت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي مؤخرا أن متوسط درجة الحرارة في يونيو-حزيران ناهز الـ 60 درجة، أي أعلى من متوسط الحرارة التي تمّ تسجيلها في القرن الـ 20 بحوالي 1.7 درجة مئوية.

ويعتبر شهر يونيو-تموز للعام 2016 الأكثر حرارة منذ العام 1880، وقد خلصت وكالة "ناسا" ومصالح الأرصاد الجوية ومراكز أخرى إلى أن الشهر الماضي كان أكثر الأشهر حرارة بين أشهر يونيو-حزيران للسنوات الماضية.

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وفي سياق متصل سجلت أوروبا أرقاما قياسية من حيث ارتفاع درجات الحرارة. روسيا ودول قارات آسيا وافريقيا وأمريكا الجنوبية سجلت مستويات قياسية في معدلات الحرارة. وكان الشهر الماضي في فرنسا أكثر الشهور حرارة، وهو أمر غير طبيعي لأن درجات الحرارة ترتفع تقليديا في شهر يوليو-تموز.

وأوضح الخبراء أن كوكب الأرض يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بسبب التغير المناخي، وهو ما يؤكد أن فصول الصيف المقبلة ستكون أكثر حرارة.