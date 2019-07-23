أربع نصائح "ساخرة" للأوروبيين تحضيراً لموجة الحر الجديدة وتفاديا للحرج

تشهد أوروبا هذا الأسبوع موجة جديدة من الحر، حيث من المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة يوم الخميس، 33 درجة مئوية في برلين و36 في لندن و42 في باريس.

وترى الزميلة راشيل غراهام أن بعض الأوروبيين "قد يفقدون صوابهم" مع ارتفاع درجات الحرارة، كما حصل في المرّة الماضية، وتضيف أن "درجات الحرارة المرتفعة تدفع البعض إلى سلوكيات غريبة".

وبناء عليه، كتبت غراهام مقالة طريفة فيها دليل وخطوات عملية ومجموعة من النصائح، في دعوة منها إلى اتباعه، كي لا يسبب أيّ كان العار لنفسه، لأسرته أو لأصدقائه.

أولاً: لا تكن مثل الشخص الأول ولا مثل الثاني

أتفهم النزوة العارمة للتمدد في المياه المنعشة في درجة الحرارة المرتفعة. إذا رأيت أحداً ما في هذه الحالة، مستسلماً، حاول ألا تقترب منه أو ألا تدوس على بطنه بالخطأ كما في التغريدة أدناه.

وإذا شاهدت أحداً ما يتقلب في بركة مياه من حديقة عامة مجاورة لبيتك، حاول أن تتصرف كأنك لم ترَ شيئاً. نحن مبدئياً نعرف أن هذا العمل ممنوع ولكن لا أحد سيتفرّغ الآن لمحاسبة الشخص في البركة. دعه وحيداً، قد يتحول إلى ضفدع.

ثانياً: لا تلبس اللون الرمادي

نعم. الجميع، أقول تقريباً الجميع، يحب اللون الرمادي، وهو لون مناسب للجميع أيضاً. في مديح الرمادي يمكن القول إنه مرغوب ومثير للشهوات. نعم. ولكن في موجات الحر، إنسَ الرمادي. فكلّ نقطة عرق ستتصبب من جسمك ستظهر بلون داكن على لباسك. إذا كنت "تتعرق" لا تلبس أي شيء بلون رمادي لتفادي الظهور مثل الفتاة في الصورة أدناه.

ثالثا: استأجر دراجة بدل المواصلات العامة لأنها...

الحقيقة مرّة. البشر مخلوقات رهيبة في المواصلات العامة. في موجات الحر، تفادَ المواصلات العامة كي لا تتنشق الهواء "المعطر" بمختلف أنواع الروائح. قد يصدر الركاب روائح مختلفة من "جبن معفن" و"سردين معفن" لذا استأجر دراجة هوائية كي تؤمن مواصلاتك. ولا تكن أبداً أبداً مثل هذا الشخص الذي دخل للتو في المترو وخلع حذاءه ونام، "فبإمكان شمّ الرائحة من هنا"، بحسب أحد التعليقات...

رابعاً: لا لا، لا تستأجر الدراجة بهذه الطريقة!

بكل صراحة، إذا قدتَ الدراجة بهذا الشكل، عارياً، كالسيد الألماني في الصورة أدناه، سيصير الوضع خطيراً عليك وعلى الآخرين. أعرف أنك مستمتع جداً بنسمة الهواء ولكن أرجو الاكتفاء بنسمة هواء تتغلغل في شعر رأسك.