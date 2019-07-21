شاهد: مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في هونغ كونغ

وقعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في هونغ كونغ حيث لجأت قوات الأمن إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع ضد المحتجين الذين طالبوا بفتح تحقيق حول الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة. ويتظاهر المحتجون منذ التاسع من الشهر الماضي تنديدا بمشروع قانون يسمح بتسليم هونغ كونغ لمتهمين لمحاكمتهم في الصين.

ويطالب المحتجون في هونغ كونغ بالحفاظ على المكاسب الديموقراطية، التي تتمتع بها المستعمرة البريطانية السابقة والتي عادت إلى حضن الصين منذ حوالي 22 عاما.