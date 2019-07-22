شاهد: نشر أكثر من ألف رجل إطفاء لإخماد حرائق في وسط البرتغال

قال مسؤولون إن أكثر من 800 رجل إطفاء كافحوا يوم الأحد (21 يوليو تموز) حريق غابات يجتاح وسط البرتغال بعد التمكن من السيطرة على حريقين آخرين، مما دفع السلطات لإخلاء قرية بشكل جزئي، وتسبب في إصابة 20 شخصا أحدهم في حالة خطيرة.

وأعلن رجال الإطفاء اليوم الإثنين السيطرة على حوالي 90 بالمئة من الحرائق التي اجتاحت منطقة جبلية، محذرين من تجدد الحرائق بفعل الرياح القوية.

ولجات السلطات إلى إخلاء السكان المقيمين بالقرب من المناطق المتضررة كإجراء احترازي، فيما زادت قوة الرياح من سرعة انتشار النيران وهو ما يصعب مهمة السيطرة عليها.

وذكرت السلطات بأنها تأمل في السيطرة على الحرائق خلال الساعات القليلة القادمة وجندت من أجل ذلك أزيد من ألف و 400 رجل إطفاء

وشهدت البرتغال في يونيو من العام 2017 حرائق هائلة مست بلدة بيدروجاو غراندي الوسطى و أودت بحياة 64 شخصا بالإضافة الى تسجيل 250 اصابة

ومثلت الحادثة أسوأ كارثة تشهدها البرتغال في تاريخها الحديث.

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