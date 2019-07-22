بومبيو: بريطانيا تتحمل مسؤولية الحفاظ على سفنها ولا نريد حربا مع إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بريطانيا تتحمل مسؤولية الحفاظ على سفنها

وأكد بومبيو في حديث لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع إيران.

من جهة أخرى، قال متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إن بريطانيا دعت إيران إلى الإفراج فورا عن الناقلة ستينا إمبيرو، التي ترفع علم بريطانيا، وطاقمها، واصفا احتجازها في مضيق هرمز بأنه غير قانوني.

وترأس ماي اجتماعا للجنة الطوارئ في البلاد، ومن المتوقع أن يدلي وزير الخارجية جيريمي هنت ببيان أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم للرد على انتقادات بأنه كان يجب على بريطانيا مرافقة الناقلة.

وقال المتحدث باسم ماي للصحفيين "تم احتجاز السفينة تحت ذريعة زائفة وغير قانونية، ويجب على الإيرانيين الإفراج عنها وعن طاقمها فورا".

وكانت السلطات الإيرانية قد قامت يوم الجمعة باحتجاز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني بعد مرورها بمضيق هرمز، وبث بعدها الحرس الثوري فيديو يظهر لحظة سيطرته على الناقلة.

وأدانت بريطانيا، يوم السبت، احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج ووصفته بأنه "عمل عدائي" ورفضت تبريرا قدمته طهران عن أن الناقلة احتجزت لأنها كانت طرفا في حادث تصادم.

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