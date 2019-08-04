أمريكا واثقة في قدرتها على بناء تحالف بحري في الخليج رغم الاستجابة الفاترة من حلفاء

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، إنه "واثق للغاية" في قدرة الولايات المتحدة على بناء تحالف بحري في الخليج على الرغم من الاستجابة الفاترة من الحلفاء الأوروبيين والأسيويين.

وكان بومبيو يتحدث في سيدني خلال زيارة له ووزير العدل مارك إسبر إلى أستراليا.

وكانت واشنطن قد تقدمت بطلب رسمي إلى فرنسا وبريطانيا من أجل المشاركة في مهمة تأمين سلامة الملاحة بمضيق هرمز قبالة ساحل إيران والتصدي للاعتداءات الإيرانية.

وقالت متحدثة باسم السفارة الأمريكية في برلين "طلبنا رسميا من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا والمملكة المتحدة للمساعدة في تأمين مضيق هرمز والتصدي للاعتداءات الإيرانية، أكد أعضاء الحكومة الألمانية على ضرورة حماية حرية الملاحة... سؤالنا هو: من سيحميها؟".

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