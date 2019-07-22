بن زايد من الصين: الإمارات حريصة على سلامة الملاحة الدولية في الخليج

نقلت وكالة أنباء الإمارات اليوم الاثنين عن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرصه على حرية حركة الملاحة الدولية وسلامتها في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.

جاءت تصريحات بن زايد خلال زيارته الجارية لبكين ولقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ حيث شدد على تعاون الإمارات مع الصين لضمان التدفق الآمن لإمدادات النفط إلى العالم وعدم تعرضه لأي مخاطر أو تهديدات.

وتأتي تصريحات بن زايد بعد أيام من احتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو خلال عبورها بمياه الخليج.

#محمد_بن_زايد يؤكد حرص #الإمارات على حرية حركة الملاحة الدولية وسلامتها في منطقتي #الخليج_العربي و #الشرق_الأوسط والتعاون مع #الصين وغيرها من الدول الصديقة لتحقيق هذا الهدف، وضمان التدفق الآمن لإمدادات النفط إلى العالم#زيارة_محمد_بن_زايد_للصين#UAE_China#وامpic.twitter.com/SHrgo9NJWP — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 22, 2019

وشهد بن زياد وجين بينغ مراسم توقيع عدد من الاتفاقات خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام. وأعقبت مراسم الاستقبال عقد مباحثات ثنائية بين شي وبن زايد قبل أن يشاركا في حفل توقيع الاتفاقيات.

وعقد بن زايد محادثات ثنائية أيضا مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ.

وذكرت ووكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه هي الزيارة الرابعة لولي عهد أبوظبي للصين. وأضافت أن بن زايد، الذي يأمل في تحسين العلاقات التجارية مع بكين، وقع اتفاقات مع بكين في العديد من المجالات بما في ذلك النفط والطاقة النووية والأمن القومي والزراعة.

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