شركة نووية صينية تتعاون مع الإمارات لتوسعة تكنولوجيتها النووية وقدراتها التصنيعية عالميا

أفاد بيان منشور على موقع حكومي صيني، الثلاثاء، أن الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية اتفقت يوم الاثنين مع شركات مناظرة في الإمارات العربية المتحدة على التمويل المشترك لاستثمارات بقطاع الطاقة النووية خارج الصين.

وقال البيان إنه بموجب الاتفاق، فإن الشركات ستُنشئ منصة تسهل الأمر لطموح الشركة الصينية في توسعة تكنولوجيتها النووية وقدراتها التصنيعية في الخارج، ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية.

كما وقعت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري اتفاقا مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بشأن التنقيب والتطوير بقطاع المنبع وتكرير النفط وتجارة الغاز الطبيعي المسال.

تطالعون أيضا على يورنيوز:

كوريا الجنوبية تطلق مئات الطلقات التحذيرية على طائرة روسية انتهكت مجالها الجوي

الشرطة الأسترالية توقف صحافياً فرنسياً والأخير يتحدث لـ "يورونيوز"

ماكرون: دول الاتحاد الأوروبي تتفق على آلية جديدة لمواجهة تدفق المهاجرين