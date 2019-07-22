شاهد: العائلة الملكية البريطانية تحتفل بعيد ميلاد الأمير جورج

بلغ الأمير البريطاني جورج عامه السادس، الاثنين، ونشر والداه صورا لابنهما الأكبر والابتسامة تملأ وجهه وهو يرتدي قميص منتخب انجلترا لكرة القدم احتفالا بهذه المناسبة.

وصاحبت ولادة الأمير جورج، وهو الثالث في ترتيب الوصول لعرش بريطانيا وأكبر أبناء الأمير وليام وزوجته كيت الثلاثة، ضجة إعلامية عام 2013.

وظهر الأمير الصغير في صورتين التقطتهما والدته في حديقة منزلهم في قصر كينزغتون بوسط لندن، وعُرضت صورة ثالثة له التقطت أثناء عطلة عائلية.

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