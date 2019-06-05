فظة معي لكنها لطيفة جدا.. هكذا وصف دونالد ترامب ميغان ماركل

ترامب يعتبر ان وسائل الإعلام حرّفت كلماته

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ الأمير هاري نجل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز شخص رائع ونفى أن يكون وصف زوجته ميغان ماركل الأمريكية المولد بأنها شخصية فظة مشيرا إلى أن وسائل الإعلام حرفت كلماته إذ أنه يشعر بحق أنها لطيفة جدا.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه أجرى حديثا طويلا مع الأمير تشارلز عن تغير المناخ، لكنه أشار إلى أنه لا يعتقد أن الأرض تزداد حرارة.

ويقوم ترامب بزيارة دولة لبريطانيا واستقبلته العائلة الملكية والنخبة السياسية في البلاد. والتقى الرئيس الأميركي بالملكة إليزابيث والأمير تشارلز يوم الاثنين وأقيمت له مأدبة في قصر بكنغهام.

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ترامب: "ميغان تبلي بلاء حسنا"

وكانت ميغان الممثلة الأمريكية التي تحمل الآن لقب دوقة ساسكس بعد زواجها من الأمير هاري، انتقدت ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016 ووصفته بأنه كاره للنساء ومثير للخلافات.

وقبل وصوله إلى بريطانيا، قال ترامب عندما أبلغته صحيفة "صن" بانتقادات ميغان له: "لم أعلم ذلك. ماذا بوسعي أن أقول؟ لم أكن أعرف أنها فظة"، ولكنه تمنى لها حياة سعيدة في كنف العائلة البريطانية الملكية.

وأوضح ترامب في مقابلة مع قناة "آي.تي.في" التلفزيونية هذا الأربعاء أن تعليقه كان يشير إلى أن ميغان كانت فظة تجاهه وأنه يعتقد أنها شخصية لطيفة جدا.

وقال للقناة التلفزيونية: "قلت: لم أكن أعرف أنها فظة، لم أكن أشير إلى أنها فظة، ولكن قلت إنها كانت فظة تجاهي"، مضيفا: "إنها تبلي بلاء حسنا. آمل أن تكون مستمتعة بحياتها".

ترامب يعتبر الأمير هاري شخصا رائعا

وتابع الرئيس الأميركي: "أعتقد أنها لطيفة جدا. بصراحة لم أكن أعرفها... كانت فظة تجاهي، ولا بأس في أن تكون فظة. لكن ليس جيدا بالنسبة لي أن أكون فظا تجاهها ولم أكن كذلك". وقال ترامب إنه التقى بالأمير هاري خلال الزيارة مضيفا: "هنأته وأعتقد أنه شخص رائع. العائلة المالكة لطيفة بحق".

وخلال الزيارة تناول ترامب الشاي مع الأمير تشارلز الذي يشن حملة منذ سنوات لزيادة الوعي حيال تدمير البيئة وأثر تغير المناخ. وقال: "كان من المتوقع أن يدوم لقاؤنا 15 دقيقة لكن الحديث امتد بنا لساعة ونصف الساعة وكان هو من يتحدث في الأغلب. إنه معني بحق بتغير المناخ وأعتقد أنه رائع... استمعت له. وتحدث أيضا عن العمران".