الأمير هاري لم ينس إهانة ترامب لزوجته ميغان فكيف كان لقائهما في قصر بكنغهام؟

لم ينس الأمير هاري التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء أجراه مع صحيفة "ذا صن" منذ فترة تجاه زوجته ميغان ماركل، والتي وصفها ترامب حينها بـ"الكريهة".

وبدا واضحا يوم أمس الاثنين 3 يونيو-حزيران أن الأمير هاري لا يزال مستاءا من كلام ترامب، الأمر الذي دفعه إلى البقاء بعيدا عنه وعن زوجته السيدة الأمريكية الأولى أثناء الجولة التي كانا يقومان بها للاطلاع على اللوحات الفنية في قصر "بكنغهام".

إلا أن ماركل البالغة من العمر 37 سنة تمكنت تجنب المواجهة المحرجة مع ترامب بحجة انشغالها مع ابنها آرشي الحديث الولادة.

وردا على تصرف هاري، قالت المعلقة والمحللة للشؤون الملكية إنغريد سيوارد: "لقد بدا هاري غاضبًا كما لو أنه لا يريد أن يتواجد هناك، يبدو أنه يتصرف بطريقة غير ناضجة، وترك العداء يأخذ من أخلاقه الجيدة"، مضيفة "بغض النظر عن مشاعره الشخصية، من واجبه دعم الملكة، إنه سلوك سيء ووقح".

ولم يحضر الأمير هاري مأدبة العشاء الرسمية الفخمة التي أقيمت في قصر بكنغهام على شرف ترامب والتي حضرها الأمير تشارلز، والأمير ويليام وكيت مدلتون.

وكانت ميغان قد دعمت منافسة ترامب الديموقراطية هيلاري كلينتون خلال انتخابات عام 2016، وقالت إنها ستنتقل إلى كندا بحال فوز ترامب بالانتخابات، واصفة الأخير بأنه "مثير للخلاف" و"كاره النساء".

والجدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي صرح لاحقا أنه لم يصف ماركل بـ Nasty" وطالب وسائل الإعلام التي روجت لهذا الكلام بالاعتذار.

وعلقت إحدى المنزعجات من تصرف الأمير هاري عبر موقع تويتر، قائلة: "أنت تتصرف كالطفل يا هاري".

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