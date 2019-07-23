شاهد: بريطانيون يحتجون في لندن ضدّ تسمية بوريس جونسون رئيساً للوزراء

تجمهر بضع مئات من المحتجين في لندن (مقابل مقر الحكومة البريطانية)، اليوم، الثلاثاء، احتجاجاً على تسمية السياسي بوريس جونسون لرئاسة مجلس الوزراء. ونظمت الوقفة الاحتجاجية مجموعة "مجلس الشعب" اليسارية وحضرها صحافيون بريطانيون وبعض الشخصيات السياسية اليسارية. وقال أحد الحاضرين إن كلام جونسون عن الأعراق سيعيد بريطانيا إلى الواء عقوداً من الزمان. يذكر أخيراً أن الشعبوي، رئيس بلدية لندن سابقاً، فاز على خصمه جيريمي هنت في التصويت الداخلي في حزب المحافظين ومن المرجح أن يستلم رئاسة الحكومة غداً الأربعاء بعد لقاء الملكة...