ترامب للإيرانيين: ساعة حريتكم قد حانت وعندما ننتهي ستتولّون زمام حكومتكم

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، يوم السبت، أن الولايات المتحدة بدأت عمليات قتالية واسعة النطاق ضد طهران، مؤكداً أن الهدف من هذه العمليات هو الدفاع عن الشعب الأمريكي من "التهديدات الوشيكة الصادرة عن النظام الإيراني".

وفي خطاب مصوّر على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب: "بدأنا عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران. هدفنا هو الدفاع عن الشعب الأمريكي من خلال القضاء على التهديدات الوشيكة من النظام الإيراني".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران حاولت إعادة بناء برنامجها النووي وتطوير صواريخ بعيدة المدى تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها في أوروبا والدول الأخرى، قائلاً: "تخيلوا مدى جرأة النظام الإيراني لو امتلك فعلا أسلحة نووية كوسيلة لإيصال رسالته".

وأكد أن بلاده ستضمن ألا تتمكن "الجماعات الإرهابية التابعة لإيران" من زعزعة استقرار المنطقة والعالم أو مهاجمة القوات الأمريكية.

ووصف النظام الإيراني بأنه "مجموعة من الأشخاص المتو!حشة الفظيعة"، مشيراً إلى أن "أنشطتهم التهديدية" تعرض للخطر واشنطن وقواتها وقواعدها في الخارج، إضافة إلى حلفائها.

وأضاف ترامب: "على مدار 47 عاماً، ظل النظام الإيراني يردّد شعارات مثل "الموت لأمريكا"، وشنّ حملات دموية متعددة من سفك الدماء والقتل الجماعي، مستهدفاً الولايات المتحدة وقواتها والأبرياء في عدة دول"، بحسب تعبيره.

وأكد الرئيس الأمريكي أن إيران أرادت فقط "ممارسة الشر" ورفضت التخلي عن طموحاتها النووية لعقود طويلة، مضيفاً: "إيران حاولت مواصلة تطوير صواريخ بعيدة المدى قد تصل قريباً إلى الأراضي الأمريكية".

واستعرض ترامب تفاصيل العملية العسكرية، قائلاً: "سندمّر صواريخ إيران وسنقضي على صناعتها الصاروخية تماماً وسنمحو تلك الصناعة بالكامل. سيتعلم النظام الإيراني قريباً أنه لا ينبغي لأحد أن يتحدى قوة وبأس القوات المسلحة الأميركية. لا يوجد جيش على وجه الأرض يقترب حتى من قوة أو براعة أو تطور الجيش الأم".

وختم ترامب موجها رسالته للإيرانيين: "ساعة حريتكم قد حانت، وعندما ننتهي، ستتولّون زمام حكومتكم".

وجاء خطاب سيد البيت الأبيض بعد نحو ساعة ونصف من إعلان إسرائيل شن هجوم وصفته بـ"الوقائي" على أهداف في إيران، في خطوة اعتبرت جزءاً من تصعيد إقليمي متنامٍ.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول أمني بأن "كل النظام الإيراني أصبح هدفاً"، مشيراً إلى أن الإيرانيين فوجئوا بالهجوم الذي جاء نهاراً.

في المقابل، كشف مسؤولون أمريكيون، حسب صحيفة نيويورك تايمز، أن الضربات تستهدف تفكيك منظومة الأمن الإيرانية. وأوضح المسؤولون أن الهجوم على طهران يُتوقع أن يكون أوسع نطاقاً بكثير من ضربات يونيو/حزيران الماضي، مشيرين إلى أن عشرات الضربات تنفذها طائرات أمريكية من قواعد في الشرق الأوسط ومن حاملة طائرات.

وأكدوا أن هذه الضربات الأمريكية الإسرائيلية لها أهداف واسعة وملموسة، مشدّدين على أن العمليات الجوية تهدف إلى "تحييد قدرات النظام الإيراني الأمنية والعسكرية".

من جانبها، جاءت أولى التصريحات الإيرانية قوية اللهجة، حيث قال مسؤول إيراني: "بدأتم مساراً نهايته لن تكون بأيديكم".

وأضاف مسؤول إيراني آخر لوكالة رويترز أن طهران تستعد للرد، مؤكداً أن ردها سيكون "ساحقاً".