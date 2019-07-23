إطلاق نار على إريتري في ألمانيا بدافع كراهية الأجانب

جرح شاب إريتري في مدينة فاشترسباخ وسط ولاية هيس الالمانية مساء الإثنين، عندما أطلق عليه رجل ألماني يبلغ من العمر 55 سنة من سيارته النار، فأصابه في معدته، قبل أن يطلق المهاجم على نفسه النار في مستوى الرأس.

ووصف النائب العام ألكسندر بادل في فرنكفورت الهجوم أنه وقع بدافع كراهية الأجانب، نافيا أن تكون واء ذلك خلفية لجناح اليمين أو المتطرفين، وأضاف إن الشاب الإريتري يبدو ضحية تم استهدافها بشكل عرضي.

وأضاف بادل أن سلاحين أوتوماتيكيين وأسلحة أخرى تم العثور عليها في سيارة منفذ الهجوم، وأن حيازتها من جانب صاحبها كان بشكل قانوني، فيما يبقى سبب انتحار المعتدي غامضا.

أما الضحية فقد نقل إلى المستشفى، ولكن حالته ليست مستقرة بحسب وسائل إعلام محلية.

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