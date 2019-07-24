وزير إسرائيلي: بدء تصدير الغاز إلى مصر في غضون 4 أشهر على أقصى تقدير

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز اليوم الأربعاء إن إسرائيل ستبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في غضون أربعة أشهر.

وذكر الوزير أيضا أن اتفاق شراء حصص في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط بين البلدين سيتم استكماله "في غضون أسابيع"، مضيفا أن من الممكن إقامة المزيد من الروابط بين مصر وإسرائيل.

وقال شتاينتز إن إجراء محادثات بشأن الحدود البحرية اللبنانية ما زال ممكنا، كما أشار إلى أنه "يجب إيقاف" إيران وفرض المزيد من الضغوط الاقتصادية عليها.

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