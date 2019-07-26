الخطوط الجوية البريطانية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة بعد تعليقها بسبب مخاوف أمنية

صرحت شركة الخطوط الجوية البريطانية اليوم، أنها ستستأنف رحلاتها إلى القاهرة بعد تعليقها بسبب مخاوف أمنية.

وقالت متحدثة باسم الشركة: "في أعقاب تقييم شامل للترتيبات الأمنية يسعدنا أن نعلن استئناف خدمتنا من و إلى القاهرة اعتبارا من الجمعة 26 تمّوز. "

كانت الشركة قد علقت كل رحلاتها إلى القاهرة لمدة سبعة أيام "كإجراء احترازي" خصص لفحص ومراجعة الإجراءات الأمنية في مطار القاهرة، ولم ترد أي تفاصيل بشأن الفحص الأمني.

هذا وقد علق مسؤول تنفيذي بشركة الطيران المصرية بأن قرار بريتش ايروايز بتعليق الرحلات جاء "بلا أي سبب منطقي". كما أبدى يونس المصري، وزير الطيران المصري "استياءه" من القرار أيضا.

فيما صرحت وزارة الطيران المدنية المصرية، يوم الأحد إن الشركة البريطانية للطيران كانت قد اتخذت الخطوة دون التشاور مع السلطات المصرية. هذا وقد علقت شركة لوفتهانزا الألمانية رحلاتها إلى القاهرة ليوم واحد لتستأنف عملها في اليوم التالي.

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