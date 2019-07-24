أزمة ماكس 737 تكبد بوينغ أكبر خسائرها الفصلية على الإطلاق

أعلنت بوينغ يوم الأربعاء، عن أكبر خسارة لها على الإطلاق إذ بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار، مع معاناة الشركة من وقف تشغيل طال عن المتوقع لطائرتها الأفضل مبيعا 737 ماكس.

وكشف أكبر صانع طائرات في العالم عن تأخر جديد في برنامج الطائرة عريضة البدن 777إكس، حيث أرجأت مشكلات في المحرك الذي تنتجه جنرال إلكتريك أول إقلاع إلى 2020، في حين حذرت بوينج من مزيد من التأخيرات المحتملة.

وقال دينيس مويلنبرغ الرئيس التنفيذي لبوينج في مؤتمر بالهاتف بعد إعلان النتائج الفصلية إن الشركة تدرس مزيدا من الخفض في إنتاج الطائرة 737 ماكس.

وتجاوز إجمالي التكلفة لأزمة 737 ماكس الثمانية مليارات دولار، بعدما كشفت بوينج الأسبوع الماضي عن نفقات بنحو 4.9 مليار دولار تشمل تعويضا ستدفعه إلى شركات الطيران عن تأخر تسليمات.

وبلغ صافي خسارة بوينج في أول ربع سنة كامل منذ توقف الرحلات التجارية للطائرة 737 ماكس 2.94 مليار دولار، مقارنة مع ربح قدره 2.20 مليار دولار قبل عام.

وهبطت المبيعات 35 بالمئة إلى 15.75 مليار دولار، لتأتي دون متوسط التوقعات البالغ 18.55 مليار دولار، بحسب بيانات رفينيتيف.

للمزيد على يورونيوز:

متاعب طائرات بوينغ 737 ماكس لا تنتهي

ريان إير تعلن غلق قواعد جوية خاصة بها بسبب مشاكل طائرات بوينغ 737 ماكس

طائرة بوينغ تعلق في الوحل وتشل ثاني أكبر مطارات الهند