وقف تحليق نحو خمسين من طائرات "بوينغ 37 ان جي" بعد اكتشاف تشققات في هياكلها

أعلنت مجموعة الصناعات الجوية الأمريكية بوينغ الخميس أنها أوقفت تحليق عدد يصل إلى خمسين من طائراتها "بوينغ 37 ان جي" بعد اكتشاف تشققات في هياكلها.

وقال ناطق باسم المجموعة لوكالة فرانس برس إن نحو ألف من هذه الطائرات خضعت للفحص حتى الآن وتبين أن اقل من خمسة بالمئة منها أي نحو خمسين طائرة تحتاج إلى وقف تحليقها إلى أن يتم إصلاحها.

ويأتي هذا القرار بعد إعلان شركة الطيران الأسترالية "كوانتاس" منع واحدة من هذه الطائرات من التحليق بعد اكتشاف شق في هيكلها، موضحة أنها تقوم بفحص 32 طائرة أخرى من هذا النوع.

وكانت السلطة الأميركية لسلامة النقل أمرت مطلع الشهر الجاري بفحص طائرات "بوينغ 737 ان جي" التي قامت بأكثر من ثلاثين ألف رحلة.

يأتي ذلك بينما تواجه مجموعة بوينغ تبعات حادثي تحطم طائرتين "737 ماكس" أوديا بحياة 346 شخصا.

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