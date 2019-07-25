موجة الحر: البلدان والمدن الأوروبية التي سجلت رقماً قياسياً جديداً

تضرب موجة من الحر الشديد مختلف أنحاء أوروبا مع درجات حرارة تفوق الأربعين، حيث سجلت عدّة بلدان ومدن درجات قياسية من الحرارة اليوم، الخميس.

فرنسا

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية "ميتيو فرانس" أن باريس شهدت يوم الخميس أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، فيما تلفح موجة حارة أنحاء أوروبا. وأضافت الهيئة أنه تم تسجيل درجة حرارة بلغت 40.6 درجة مئوية في العاصمة حوالي الساعة 1:40 بعد الظهر. ويحطم هذا الرقم درجة الحرارة القياسية السابقة التي بلغت 40.4 درجة مئوية والتي سجلت في تموز من عام 1947.

الناس تبحث عن طريقة لمحاربة الحر في نوافير تروكاديرو مقابل برج إيفل في باريس رويترز

هولندا

قام موظفو البلدية برش المياه على معادن بعض الجسور في أمستردام وهارلم لتبريدهم. بينما عرضت قناة تلفزيونية محلية برنامجًا "عن بُعد" ، تبث صوراً لأرشيفات المناظر الطبيعية الثلجية، تليها لقطات عدة لمئات من الخنازير كانوا أقل حظًا، فقد ماتوا في مزرعة بسبب فشل الحرارة والتهوية. وبلغت درجات الحرارة 39 درجة مئوية في بعض أنحاء البلاد وهي الأعلى منذ عام 1944.

نتيجة الحار الشديد تتمتع الناس في بركة مياه مقابل متحف ريكز في أمستردام رويترز

بلجيكا

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن درجة الحرارة في العاصمة بروكسل بلغت اليوم، الخميس، 40.6 درجة مئوية، وهذه من أكثر أيام الحر التي شهدتها البلاد.

صبي يلعب بالماء في نافورة في يوم صيف حار-بروكسل رويترز

ألمانيا:

درجة حرارة عالية ترصد لليوم الثاني على التوالي في ألمانيا، بلغت 40.9 درجة مئوية، حسب ما ذكره متحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية الألمانية. الألمانية.

ارتفاع دراجات الحرارة في برلين-ألمانيا تجبر الناس للنزول الى المياه رويترز

بشكل عام، تم تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة في جميع أنحاء أوروبا على مدى العامين الماضيين. ويحذر الخبراء من أن آثار ارتفاع درجات الحرارة هو تغيير المناخ وارتفاع مستويات الكربون في الغلاف الجوي.

للمزيد على يورونيوز: