واشنطن وكابول تتفقان على "تسريع جهود" إنهاء الحرب في أفغانستان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن وزير الخارجية مايك بومبيو والرئيس الأفغاني أشرف غني اتفقا على أن الوقت قد حان "لتسريع جهود" إنهاء الحرب في أفغانستان.

وذكرت الوزارة أن بومبيو وغني تحدثا هاتفيا يوم الأربعاء، مضيفة أن بومبيو أكد لغني أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بخفض عدد القوات بناء على الظروف.

وغرد بومبيو على حسابه الرسمي في تويتر قائلا "محادثة جيدة مع الرئيس أشرف غاني البارحة، اتفقنا على أنه حان الوقت لتسريع الجهود للوصول إلى تفاوض حول إنهاء الحرب في أفغانستان".

فيما غرد الرئيس الأفغاني على حسابه الرسمي في تويتر جاء فيها " تحدثنا عن مجموعة من القضايا من ضمنها السلام، والانتخابات، والأمن، وعبر وزير الخارجية الأمريكي عن دعمه القوي لمجهودات السلام الجارية، وأيضا للانتخابات الرئاسية القادمة"

وتزامنت هذه المحادثات مع وقوع هجمات انتحارية هزت العاصمة الأفغانية كابول، الخميس.

وذكر مسؤولون أن ثلاثة انفجارات هزت كابول، أسفرت عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 45 بينما كان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يجتمع مع مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المدينة.

موظفون ينقلون مصابا جراء انفجار في كابول رويترز

وتسعى واشنطن إلى التفاوض على اتفاق لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مقابل عدد من الضمانات الأمنية من جانب حركة طالبان بينها التعهد بألا تصبح أفغانستان ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية.

وقال خبراء أمنيون أفغان إن المتشددين يزيدون الهجمات لممارسة ضغط أكبر خلال مفاوضات السلام،ومن المتوقع أن تبدأ الجولة الثامنة من المحادثات هذا الشهر في قطر.

واشتبكت طالبان أيضا مع قوات أفغانية في إقليم طخار بشمال البلاد لضمان السيطرة على نقاط التفتيش والاستحواذ على عدة مناطق، وقال كل جانب إنه ألحق أضرارا بالغة بالطرف الآخر.

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