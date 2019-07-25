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شاهد: "مسيرة الريش" في باراغواي احتفالاً بعيد القديس فرانسيس سولانو

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شاهد: "مسيرة الريش" في باراغواي احتفالاً بعيد القديس فرانسيس سولانو

نظم مئات من مواطني باراغواي الكاثوليكيين مسيرة دينية في بلدة ميناس يوم الأربعاء 24 يوليو - تموز، وارتدوا ملابس مغطاة بريش الدجاج احتفالا بعيد القديس فرانسيس سولانو.

وتروي سيرة القديس فرانسيس سولانو بأن مجموعة من الطيور زارته على فراش الموت وغردت له من خلال نافذته. وفي رواية أخرى يزعم بأن الجنود الإسبانيين ارتدوا أزياء مليئة بالريش في محاولة لإخافة شعب باراغواي "غواراني" في الماضي.

والجدير بالذكر أن الأزياء المستخدمة في الاحتفال يرثها الأبناء عن الآباء جيلا بعد جيل، حيث يضيف عليها كل جيل جديد المزيد من الريش.

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