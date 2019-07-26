إسرائيل تتهم حزب الله بتهريب أسلحة من ميناء بيروت ونصر الله ينفي

نفى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم الجمعة استخدام ميناء بيروت البحري لنقل أسلحة وذلك ردا على اتهامات وجهها مبعوث إسرائيل لدى الامم المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني "أنا أنفي نفيا قاطعا ادعاء المندوب الاسرائيلي في مجلس الأمن أن حزب الله يستخدم مرفأ بيروت لنقل سلاح أو مكونات سلاح إلى لبنان".

وأضاف أن الادعاءات الإسرائيلية تهدف إلى جلب قوات متعددة الجنسيات لفرض قيود على الحدود البحرية والجوية والبرية اللبنانية.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إنه في عامي 2018 و2019 "وجدت إسرائيل أن إيران وفيلق القدس شرعا في التحرك لاستغلال القنوات البحرية المدنية لا سيما ميناء بيروت". وقال إن "ميناء بيروت أصبح الآن ميناء حزب الله".

وقالت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي، إن هذا الاتهام يمثل تهديدات مباشرة على السلام والبنية التحتية المدنية.

ويشارك حزب الله في الحكومة الائتلافية في لبنان، ونشأ هذا الحزب في أوائل الثمانينات من القرن الماضي بدعم من إيران لمحاربة الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان الذي انتهى عام 2000. وترى إسرائيل أن حزب الله الذي خاضت ضده حربا لمدة شهر عام 2006 يمثل أكبر تهديد على حدودها.

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