لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

اليابان

شاهد: التحضيرات للاحتفاء بإمبراطور اليابان الجديد تبدأ بمراسم دينية

 محادثة
بقلم:  Besan Zarzar  مع أ ب
شاهد: التحضيرات للاحتفاء بإمبراطور اليابان الجديد تبدأ بمراسم دينية
حقوق النشر
أ ب
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

احتفل عدد من قساوسة الشينتو يوم الجمعة بطقوس صلاة النجاح والأمن بمناسبة وضع حجز الأساس لإنشاء مباني خاصة للاحتفال بتسلم الإمبراطور الجديد الحكم في طقوس كبرى ستقام في وقت لاحق من هذا العام.

وتمت هذه الطقوس في عدد من الخيام المخططة بالأبيض والأسود داخل مبنى قصر طوكيو الإمبراطوري حيث كان القساوسة يرتدون الملابس التقليدية. فيما حضر الحفل الوكالة الإمبراطورية للأسرة الحاكمة بالإضافة إلى مسؤولين من شركة البناء.

ومن المقرر أن يتم البدء بالبناء في شهر أغسطس ليكون جاهزاً بشكل كامل في نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر.

اعتلى ناروهيتو عرش الإمبراطورية في الأول من شهر أيار الماضي على أن يقام الاحتفال الرسمي و الديني في يوم الشكر العظيم في 14 و15 نوفمبر. حيث يتم دعوة الآلاف لحضور هذه المراسم والطقوس الدينية.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: اليابان تختبر قطار الطلقة الذي يمكنه السير ببطاريات منفصلة

شاهد: إعادة فتح ثلاثة طرق لمتسلقي الجبال في اليابان

بيع عنقود من العنب في اليابان بـ 11000 دولار فقط لاغير