شاهد: اليابان تسجل ارتفاعاً في درجات الحرارة

تستمر موجة الحر في مناطق واسعة من اليابان، إذ وصلت درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية في بعض المدن.

وسجلت مدينة مينو بمحافظة جيفو، أعلى درجة حرارة حيث وصلت إلى 38.4 درجة خلال النهار. أما مدينة تويوتا بولاية آيتشي فسجلت 38.1 درجة.

أما في العاصمة اليابانية طوكيو، فوصلت درجة الحرارة فيها إلى 35 درجة، وهي أعلى درجة حرارة سجلتها العاصمة خلال هذا العام.

وسجلت درجة الحرارة 35 وما فوق في 184 نقطة مراقبة من إجمالي 900 نقطة في جميع أنحاء اليابان.

ويذكر أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعاً يوم الجمعة أيضاً في كل من مدينة جيفو، مدينة كيوتو ومدينة هيتا في محافظة أويتا 38 درجة مئوية. أما طوكيو فمن المتوقع أن تصل إلى 35 درجة.

يقول المسؤولون إن الحرارة الشديدة ستستمر لمدة أسبوع تقريباً في العديد من المناطق. كما أنهم يوصون الناس باستخدام مكيفات الهواء لتجنب ضربات الشمس.

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