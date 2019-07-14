اليابانية دوا تتوج بالميدالية الذهبية في اليوم الثاني من منافسات الجائزة الكبرى للجودو ببودابست

في المدينة الرائعة بودابست، الجودو يفتح الطريق لفريق اللاجئين لممارسة اللعبة أمام نخبة من الحشد المتحمس.

في اليوم الثاني من منافسات الجائزة الكبرى للجودو ببودابست، استطاعت اليابانية دوا مساكو أن تسيطر على المنازلة و تحصد الذهبية لصالح بلادها في وزن 63 كيلوغراما.

ومن جانبه تولى السيد سيمون عطية الرئيس التنفيذي لشركة "هارند برسلن مانيفاكتر" تقليد الميدالية الذهبية لدوا مساكو.

بدا عقيل جاكوفا من كوسوفو متميزا ومبهرا في التصفيات التمهيدية مما جعله رجل اليوم في لعبة الجودو.

ماذا قال عقيل جاكوفا عن انتصاره؟

"لقد كنت متحمسا و كان لدي شعورا رائعا وكان كل شيء على ما يرام .نحن نعتمد على تقنية الورك و غيرها، أعتقد أنها ليست مفاجأة بالنسبة لي لكنني سعيد بهذا الأسلوب الجيد".

ومنح رئيس رابطة اللجان الأولمبية الوطنية في أفريقيا مصطفى بواف اللاعب جاكوف لقب الجائزة الكبرى الثانية في مسيرته.

وفي نزال السيدات وزن 70 كيلوغراما، تألقت البريطانية جيما هويل أمام منافستها الاسبانية ماريا برنابو و حصدت أول ذهبية لها في البطولة.

كما تولى نائب رئيس رابطة اللجان الأولمبية الوطنية للجودو سارجي سولوفايشيك تقليد الذهبية لجيما هويل.

و عن انتصارها تحدثت جيما هويل قائلة:

"أنا مصدومة حقا، لم أكن أعتقد أنني بإمكاني الفوز. إنه من الجيد الوصول إلى هذه المرحلة و إلى هذه النهاية الرائعة".

كما شهدت منافسات اليوم هيمنة الجورجي البلغ من العمر 19 عاما، تانوغزيغا لاشفيلي على المنازلة ليحصد بذلك اللقب الأول في البطولة.

كان الحشد الهنغاري اليوم شاهد على لحظة تتويج البطل المحلي أتيلا انجفاري بالميدالية البرونزية.

للمزيد على يورونيوز: