شاهد: فيديوهات مختارة للأسبوع من المشي على حبال رفيعة في التشيك وخيول في محطة قطار باريسية

ملخص فيديوهات بدون تعليق هذا الأسبوع يأخذكم هذا الأسبوع في جولة متعددة المواضيع.

نستهل جولتنا من جمهورية التشيك، حيث قام باحثون عن الإثارة بالسير على حبال مثبتة بالصخور في الهواء الطلق بشمال جمهورية التشيك يوم السبت 20 يوليو/ تموز.

وتجمع أكثر من 200 شخص من أكثر من 40 دولة للمشي على الحبال التي يبلغ عرضها 2.5 سم فقط.

نأخذكم بعدها إلى باريس، حيث أصيب المسافرون داخل إحدى محطات القطار بالعاصمة الفرنسية باريس بالدهشة وهم يتابعون عرضا فنيا وحركات استعراضية قدمها فنانان مسرحيان على ظهر حصانين، يمثلان اثنين من مخلوقات القنطور الأسطورية.

إلى البارغواي، نظم مئات من المواطنين الكاثوليكيين، مسيرة دينية في بلدة ميناس يوم الأربعاء 24 يوليو - تموز، وارتدوا ملابس مغطاة بريش الدجاج احتفالا بعيد القديس فرانسيس سولانو.

وتروي سيرة القديس فرانسيس سولانو بأن مجموعة من الطيور زارته على فراش الموت وغردت له من خلال نافذته. وفي رواية أخرى يزعم بأن الجنود الإسبانيين ارتدوا أزياء مليئة بالريش في محاولة لإخافة شعب باراغواي "غواراني" في الماضي.

والجدير بالذكر أن الأزياء المستخدمة في الاحتفال يرثها الأبناء عن الآباء جيلا بعد جيل، حيث يضيف عليها كل جيل جديد المزيد من الريش.

إلى شوارع الدار البيضاء المغربية، حيث تكتسي حُلة من الألوان الزاهية بعد أن زين فنانو غرافيتي جدران ومباني المدينة برسوم حديثة احتفالا بمهرجان فن الشارع (صباغة باغة) السنوي.

وانطلاقا من الشغف بفن الشارع ركزت نسخة هذا العام من المهرجان، وهي السادسة منذ العام 2013، على أفكار معاصرة.

إلى فرنسا أين حلق زاباتا عالياً في مشهد يحاكي الخيال العلمي، فوق السهول على "متن" لوحٍ، يخاله المرءُ شخصيةً فرّت من أحد أفلام الخيال العلمي، إنه بطل التزلج على الماء والمخترع الفرنسي فرانكي زاباتا الذي رقص اليوم الأربعاء على حبال الهواء فوق السهول شمال فرنسا.

وكان زاباتا، المعروف بلقب "الجندي الطائر"، حلّق قبل عشرة أيام في أجواء جادة الشانزليزيه بباريس أثناء احتفالات اليوم الوطني الفرنسي المعروف بـ"يوم الباستيل"، وأخذ يطير جيئة وذهاباً فوق موكب القوات المسلحة التي شاركت في العرض العسكري لتلك المناسبة.

نختتم جولتنا من بلجيكا، فقد ارتفعت درجات الحرارة الخميس لتتجاوز الأربعين درجة مئوية، في موجة حر سجلت أرقاماً قياسةً جديدة، لذلك لم يجد معظم الناس من سكّان، سيما الأطفال منهم في بلجيكا حلّا، إلا بالتوجه إلى الساحات والأماكن التي تحتوي على نوافير مياه عامة، هرباً من الحر وطمعاً في الجلوس في أماكن تتوفر فيها الرطوبة والظلال.

نتمنى أن تكون جولتنا لهذا الأسبوع مرحة، ونالت إعجابكم.