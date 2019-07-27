خوفا من الإيبولا.. السعودية تحظر دخول الحجاج من الكونغو الديمقراطية

حظرت السعودية دخول المسافرين القادمين من الكونغو الديمقراطية إلى أراضيها بسبب مخاوف من انتشار مرض الإيبولا خلال الحج الشهر المقبل.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية القرار في مذكرة استنادا إلى قرار أصدرته منظمة الصحة العالمية أعلنت فيه أن تفشي الإيبولا أصبح يشكل حالة طوارئ دولية.

لكن المنظمة كانت قد حثت الدول على عدم تقييد السفر أو التجارة.

وجاء في قرار الوزارة أنها أوقفت منح تأشيرات الدخول للقادمين من الكونجو الديمقراطية حفاظا على سلامة الحجاج.

وتسبب وباء الإيبولا في وفاة ما يتجاوز 1700 شخص منذ الإعلان عن ظهوره في الكونغو قبل نحو عام.

ويشكل المسلمون نحو ثلاثة بالمئة من سكان الكونغو وفقا لبيانات مجموعة الكونغو البحثية وهي مؤسسة مقرها نيويورك. ويشكل الحجاج القادمين من دول أفريقية جنوب الصحراء الكبرى نحو عشرة بالمئة من عدد الحجاج الذين يقصدون مكة كل عام والذي يفوق المليونين.

وأوقفت السعودية من قبل منح تأشيرات الحج للمسافرين من غينيا وسيراليون وليبيريا خلال تفش للإيبولا بين عامي 2014 و2016 راح ضحيته أكثر من 11 ألف قتيل.

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