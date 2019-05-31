بالصور.. السيسي يؤدي العمرة عقب مشاركته في القمتيين العربية والخليجية في السعودية

نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، الجمعة، صورا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة.

وتظهر الصور السيسي وهو يرتدي لباس الإحرام ويرفع يديه للدعاء، كما تظهر صور أخرى له وهو يُحي المعتمرين أثناء طوافه حول الكعبة.

ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الرئيس المصري قد وصل إلى السعودية، الخميس، في إطار المشاركة في القمتين الطارئتين العربية والخليجية التي احتضنتهما مكة المكرمة، ودعا إليهما الملكالسعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود عقب سلسلة الهجمات التي تعرضت لها مضخات النفط وسفن سعودية في سواحل الإمارات.

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