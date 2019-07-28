إسرائيل تعلن أن منظومتها أرو-3 المضادة للصواريخ والتي تطورها بالاشتراك مع أمريكا اجتازت الاختبارات

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الأحد إن منظومة أرو-3 الدفاعية الجوية المدعومة من الولايات المتحدة اجتازت اختبارا بالذخيرة الحية في ألاسكا.

والمنظومة مصممة لتكون حصنا في مواجهة الصواريخ الباليستية التي قد تُطلق من إيران وسوريا. وشاركت في تصنيعها شركة بوينج وتوصف بأنها قادرة على تدمير الصواريخ في الفضاء على ارتفاع يضمن تدمير أي رأس حربي غير تقليدي.

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