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العالم

بعد انسحابها من معاهدة الحد من التسلح وزير الدفاع الأمريكي يؤيد نشر صواريخ في آسيا

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات غير مسلح خلال اختبار تشغيلي من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا في 2016
إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات غير مسلح خلال اختبار تشغيلي من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا في 2016 -
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رويترز
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قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، السبت، إنه يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى يتم إطلاقها من البر في آسيا في وقت قريب نسبيا، وذلك بعد يوم من انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة تاريخية للحد من التسلح.

رويترز
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبررويترز

وردا على سؤال عما إذا كان يفكر في نشر هذه الصواريخ في آسيا، قال إسبر "أجل، أرغب في ذلك".

وتابع قائلا "أفضل (أن يكون ذلك خلال) أشهر... لكن هذه الأمور تستغرق على الأرجح وقتا أطول مما تتوقع".

وانسحبت الولايات المتحدة يوم الجمعة رسميا من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي كانت قد أبرمتها مع روسيا، وذلك بعد أن رأت أن موسكو تنتهك المعاهدة وهو أمر ينفيه الكرملين.

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