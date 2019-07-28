ماكرون في رثاء الرئيس التونسي الراحل : أعتبر نفسي أحد أبناء السبسي.. تعلمت منه الكثير

خلال حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمراسم تأبين الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، قال:

إنه يعتبر نفسه كما لو كان أحد أبناءه، وتعلم منه الكثير شأنه شأن كثير من السياسيين الشباب الذين سمحت لهم الفرصة بالتعامل معه.

وأضاف ماكرون: لقد تحمل الكثير من " أجل تونس" وكانت لديه "إرادة احتضان العالم كما هو".

وفي تعديد مناقب السبسي قال ماكرون:

لقد كان رجلًا حكيمًا، جئت اليوم لتوديع الرجل الذي اقترن قدره بتاريخ 25 يوليو وهو تاريخ عيد الجمهورية في تونس التي كان السبسي أحد مؤسسيها، وحرصت أن أكون بينكم لأعبر عن الصداقة وعن احترام الشعب الفرنسي للشعب التونسي، ولنشارككم في أحزانكم".

وأضاف ماكرون، في كلمة رثائه خلال مراسم تأبين السبسي: إني معجب بمناخ الطمأنينة، صحيح أن أجواء الحزن تخيم ولكن أقول لكم إن احترامي عميق تجاه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، الذي حافظ على استقرار الدستور، والتعلق بالحرية والانفتاح، وتطوير المجتمع، والمساواة بين المرأة والرجل بكل شجاعة فيما يتعلق بمسألة الإرث، مثله في ذلك مثل الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: تونس تودع رئيسها الباجي قائد السبسي في جنازة مهيبة بحضور عدد من قادة العالم

فيديو: مسيرة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

مستشار الرئيس التونسي السابق يتحدث لـ "يورونيوز" عن رؤيته لمستقبل البلاد السياسي