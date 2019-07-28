شاهد: بوتين يشارك في احتفالات يوم البحرية الروسي في سانت بطرسبرغ

قاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد 28 تموز/ يوليو، عرضاً بحرياً ضخماً، يشمل 43 سفينة و4 آلاف جندي، ويعد الأكبر من نوعه بالنسبة لروسيا منذ سنوات. وشوهد بوتين على متن إحدى السفن المشاركة في العرض في سانت بطرسبرغ.

وتحيي روسيا يوم البحرية بعروض في فلاديفوستوك، سيفاستوبول، أستراخان، كرونشتات، بالتييسك، سيفيرومورسك، وسانت بطرسبرغ التي يعد العرض فيها هو الأكبر على ضفاف نهر نيفا.

ويأتي هذا العرض غداة حملة عنيفة على متظاهرين مناهضين للحكومة في موسكو، اعتقل خلالها نحو 1400 متظاهر مؤيد للديمقراطية.

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