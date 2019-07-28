لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

روسيا

شاهد: اقتحام الشرطة الروسية لمقر قناة على الانترنت واعتقال أحد أبرز المعارضين

 محادثة
بقلم:  Ahmed Gannouni 
شاهد: اقتحام الشرطة الروسية لمقر قناة على الانترنت واعتقال أحد أبرز المعارضين
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

اتخذت الشرطة الروسية إجراءات صارمة يوم السبت ضد المتظاهرين في وسط موسكو، واعتدت على عدد منهم، واعتقلت مئات آخرين احتجاجًا على استبعاد مرشحي المعارضة من الاقتراع لعضوية مجلس مدينة موسكو.

وداهمت وحدات من الشرطة المختصة، قناة " نافالني مباشر Navalny Live TV" التي تبث على الإنترنت، ويديرها الناشط المعارض البارز "الكسي نافاني Alexei Navalny".

تزامنت مداهمة الشرطة مع نقل القناة للمظاهرة مباشرة على اليوتوب، حيث أظهرت لقطات لمقدم قناة "نافالني لايف"، "فلاديمير ميلونوف"، والشرطة بصدد اعتقاله.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: الشرطة الروسية تعتقل عشرات المعارضين والمحتجين لتظاهرهم دون ترخيص

مظاهرة للمعارضة الروسية بعيد استبعاد 60 شخصا من انتخابات برلمان موسكو

شركة أمنية أمريكية تتهم روسيا بتطوير برنامج للتجسس على الهواتف الذكية