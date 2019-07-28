شاهد: اقتحام الشرطة الروسية لمقر قناة على الانترنت واعتقال أحد أبرز المعارضين

اتخذت الشرطة الروسية إجراءات صارمة يوم السبت ضد المتظاهرين في وسط موسكو، واعتدت على عدد منهم، واعتقلت مئات آخرين احتجاجًا على استبعاد مرشحي المعارضة من الاقتراع لعضوية مجلس مدينة موسكو.

وداهمت وحدات من الشرطة المختصة، قناة " نافالني مباشر Navalny Live TV" التي تبث على الإنترنت، ويديرها الناشط المعارض البارز "الكسي نافاني Alexei Navalny".

تزامنت مداهمة الشرطة مع نقل القناة للمظاهرة مباشرة على اليوتوب، حيث أظهرت لقطات لمقدم قناة "نافالني لايف"، "فلاديمير ميلونوف"، والشرطة بصدد اعتقاله.

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