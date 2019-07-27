شاهد: الشرطة الروسية تعتقل معارضين ومحتجين لتظاهرهم دون ترخيص

قال مراسلون من رويترز إن الشرطة الروسية بدأت في احتجاز أشخاص تجمعوا في وسط العاصمة موسكو للمشاركة في احتجاج تنظمه المعارضة يوم السبت بعد أن أعلنت السلطات عدم قانونية الاحتجاج.

وقالت جماعة أو.في.دي-إنفو للمراقبة إنه جرى احتجاز 211 شخصا حتى الآن.

واحتجزت الشرطة الروسية في وقت سابق أعضاء بارزين في المعارضة في موسكو قبل المظاهرة المقررة يوم السبت في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش أمام مكتب رئيس بلدية العاصمة للاحتجاج على ما تعتبره المعارضة استبعادا جائرا لمجموعة من المرشحين الذين لهم أفكار معارضة من الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الثامن من سبتمبر أيلول.

وتقول السلطات إن المرشحين استبعدوا من المنافسة لعدم تمكنهم من جمع عدد كاف من التوقيعات الصحيحة التي تؤيدهم وهو زعم ترفضه المعارضة.

وعلى الرغم من أن الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس برلمان موسكو ليست انتخابات عامة إلا أن نشطاء المعارضة يعتبرونها فرصة لمحاولة إيجاد موطئ قدم لهم في العاصمة الروسية حيث تبين في السابق تراجع التأييد للمرشحين المدعومين من الكرملين عنه في مناطق أخرى بالبلاد.

وأمرت السلطات يوم الأربعاء بحبس أليكسي نافالني المعارض للكرملين لمدة 30 يوما قبل احتجاج يوم السبت بينما اعتقلت السلطات أعضاء آخرين في المعارضة وفتشت منازلهم.

وقال مراسلون من رويترز إن الشرطة بدأت تنتشر بشكل مكثف في وسط موسكو قبل المظاهرة وذلك برفقة شبان أقوياء البنية لا يرتدون زيا رسميا.

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