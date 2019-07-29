مقتل 20 وجرح 50 على الأقل في أوّل يوم من الحملات الانتخابية الأفغانية

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم، الإثنين، إن ما لا يقل عن 20 شخصاً لقوا حتفهم كما أصيب 50 آخرون في انفجار قوي أعقبه هجوم بالأسلحة النارية على مكتب أمر الله صالح، المرشح لمنصب نائب الرئيس في العاصمة كابول يوم أمس الأحد.

وأصيب صالح المرشح لمنصب النائب مع الرئيس أشرف غني بجروح طفيفة في الهجوم. وقالت وزارة الداخلية إن القوات الأفغانية قتلت ثلاثة مسلحين اقتحموا مكتب صالح المؤلف من أربعة طوابق بعد أن فجر انتحاري نفسه خلال ساعة الذروة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه تم إنقاذ 150 مدنياً خلال العملية التي استمرت ست ساعات.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع بعد ساعات فقط من بدء غني وصالح وأكثر من 12 سياسياً أفغانياً حملاتهم الانتخابية التي تستمر شهرين.

ومن المتوقع أن تجرى انتخابات الرئاسة في الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر ولكن الوضع الأمني تدهور في شتى أنحاء البلاد مع شن حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية هجمات شبه يومية على القوات وموظفي الحكومة والمدنيين الأفغان.