انتهاء أعمال ترميم مقام النبي موسى وتحويل جزء منه إلى نزل فندقي

احتفل الفلسطينيون بإعادة ترميم وتطوير مقام النبي موسى الذي مضى على إنشائه نحو 800 عام والذي يحظى بشهرة إقليمية وتقام حوله احتفالات سنوية. المقام يقع فوق تل شرقي مدينة القدس مطل على البحر الميت ويعود تاريخ تأسيسه لعهد الظاهر بيبرس في القرن الثالث عشر.

ويتألف المقام من ثلاثة طوابق بمساحة 4500 متر مربع ويضم 144 غرفة متعددة الاستخدامات ومحاط بسور على ارتفاع ما بين ثلاثة وأربعة أمتار.

وفي احتفال شعبي ورسمي أقيم الأربعاء أعيد فتح المكان بعد أعمال ترميم وتطوير استغرقت عامين بدعم من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في كلمة بحفل الافتتاح "اليوم يتم إعادة ولادة مقام النبي موسى بثوب جديد، بعد أن تم ترميمه بالكامل".

مقام النبي موسى CC BY-SA 3.0

وأضاف "عملنا في مقام النبي موسى يمثل بالنسبة لنا الحفاظ على التاريخ والتراث الديني والروحي".

وتتعاون السلطات الفلسطينية مع القطاع الخاص في مشروع إحياء المقام إذ تتولى شركة خاصة إدارة الموقع الذي جرى تحويل جزء منه إلى نزل فندقي من 20 غرفة إضافة للمطاعم والقاعات.

وقال اشتية "سوف يدار (الموقع) من شركة فلسطينية تمثل القطاع الخاص الفلسطيني، وأوجه الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على روح الشراكة مع الحكومة، وعلى سخاء الاتحاد الأوروبي على ما يقدمه من مساعدة لفلسطين".

واستغرقت عملية ترميم وتطوير المقام نحو عامين شملا إعداد الدراسات التاريخية والهندسية.

وقال جهاد ياسين مدير عام المتاحف والتنقيبات الأثرية في وزارة السياحة والآثار لرويترز "جرى ترميم الموقع بما لا يتعارض مع قيمة الموقع الدينية والعالمية حيث أنه مدرج على اللوائح التمهيدية للائحة التراث العالمي". وأضاف "فلسفة الترميم قامت على الحد الأدنى من التدخل وعدم تغيير الطابع المعماري للمكان والالتزام بالمعايير الدولية للترميم".

ويرتبط موقع المقام لدى الفلسطينيين بإحياء "موسم النبي موسى" في شهر أبريل/ نيسان من كل عام حيث تقام احتفالات دينية على مدى أيام ويتوافد الزوار من كل مكان.

يعود تاريخ مقام النبي موسى إلى عهد صلاح الدين الأيوبي، وليس له علاقة بالنبي موسى الذي لا يعرف له قبر وفقدت آثاره على جبل نبو في الأردن، وفقاً للعهد القديم.

مقام النبي موسى أية رياض/ ويكيبديا

ويتطلع الفلسطينيون أن يكون الموقع إضافة لكونه وجهة للسياحة الداخلية مقصدا للسياحة الدينية مع ازدياد عدد السياح من دول مثل تركيا وماليزيا وإندونيسيا إلى مدينة القدس والخليل.

وقالت رولا معايعة وزيرة السياحة والآثار "هذا مكان تاريخي مهم جدا من عهد المماليك قمنا بترميمه بشكل مجمع سياحي لاستقطاب السياحة من كل دول العالم وبالأخص السياحة الإسلامية". وتابعت قائلة "بالإضافة إلى القدس والخليل سوف يكون هذا الموقع هو من أهم الأماكن التي يتم زيارتها من قبل السائح".

كما أكد روبيرتو فالنت ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالأراضي الفلسطينية في كلمة بحفل الافتتاح على أهمية هذا الصرح بقوله "هذا المقام.. الأيقونة التاريخية الذي جرى ترميمه بالشراكة بين قطاعات مختلفة أصبح اليوم حقيقة". وأضاف "هنا يلتقي الماضي والحاضر والمستقبل، وهذا الجهد من أجل فلسطين".

وجاءت أعمال ترميم وتطوير المقام في إطار منحة أوروبية بقيمة خمسة ملايين يورو خصصت للقطاع السياحي شملت أيضا ترميم مبنى قديم في نابلس الذي تم تحويله إلى فندق.

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وقال رالف تراف ممثل الاتحاد الأوربي في الأراضي الفلسطينية "المباني التاريخية هي انعكاس لتاريخنا ووجه تراثنا، تعكس حروب الماضي وتعكس أيام السلام والازدهار، الحفاظ عليها يساعدنا على فهم المجتمعات واحترامها وتنميتها". وأضاف "هذا المقام كان وما زال أحد أكبر المواقع التاريخية في فلسطين وارتبط تاريخه بالطرق الصوفية من غناء روحي وإنساني. لقد كان المقام منارة ثقافية ودينية".

وتابع قائلا "مقام النبي موسى سيوفر 70 وظيفة مباشرة و200 فرصة عمل بشكل غير مباشر ويستعيد الحياة".