وزير الخارجية البريطانية: لندن تستعد "بقوة" لـ"بريكست" من دون اتفاقية

قال وزير الخارجية البريطانية، دومينيك راب، اليوم، الإثنين، إن حكومة بوريس جونسون "ستنشئ لجنة حكومية يومية للنظر في مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة".

وتنتهي المهلة التي حددتها كل من لندن وبروكسل في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ولا يزال مستقبل العلاقات بين الطرفين ضبابياً في ظلّ غياب التوافق على عدّة نقاط من "بريكست"، أبرزها الحدود الإيرلندية.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء عن وزير الخارجية، أحد مؤيّدي "بريسكت" بشدة، قوله إن الحكومة "بدأت التحضيرات، بسرعة كبيرة، لانسحاب من التكتل من دون اتفاق مع بروكسل". وأضاف راب أن الحكومة "خصصت حتى الآن 4 مليارات جينه إسترليني للانسحاب من الاتحاد، فيما سيقرر وزير المالية تمويلات أخرى لاحقاً".

وقال راب أيضاً إن الانسحاب البريطاني من التكتل يعتبر بمثابة ربح للطرفين، الأوروبي، والبريطاني.

ويأتي كلام راب عن احتمال انسحاب لندن من التكتل الأوروبي من دون صفقة بعد أن قال أوليفر ليتوين، أحد نواب حزب المحافظين، اليوم، لإذاعة بي. بي. سي إنه "على البريطانيين أن يقبلوا بأنهم قد يجدون أنفسهم خارجين من الاتحاد من دون اتفاقية".