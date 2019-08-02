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المملكة المتحدة

إجلاء ما يزيد عن ألف شخص بعد انهيارٍ جزئي لسدّ في بريطانيا

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بقلم:  Besan Zarzar  مع رويترز
طائرة هليكوبتر عسكرية بريطانية تلقي أكياسا من الحصى على منحدر خارجي لسد انهار جزء منه وبات معرضا لخطر الانهيار وإغراق بلدة وايلي بريدج في منطقة ديربيشاير
طائرة هليكوبتر عسكرية بريطانية تلقي أكياسا من الحصى على منحدر خارجي لسد انهار جزء منه وبات معرضا لخطر الانهيار وإغراق بلدة وايلي بريدج في منطقة ديربيشاير -
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رويترز
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ألقت طائرة هليكوبتر عسكرية بريطانية أكياساً من الحصى اليوم الجمعة على منحدر خارجي لسد انهار جزء منه وبات معرضاً لخطر الانهيار وإغراق بلدة وايلي بريدج في منطقة ديربيشاير.

وجرى إجلاء ما يزيد على ألف من سكان وايلي بريدج في وسط إنجلترا أمس الخميس وطلب منهم اصطحاب حيواناتهم الأليفة وأي أدوية يحتاجونها معهم بعد أن لحقت أضرار بالغة بالسد بسبب الأمطار الغزيرة في الآونة الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن وزيرة البيئة ستترأس اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية اليوم الجمعة لتنسيق الاستجابة للأزمة كما تحدث مع مسؤولين في إدارتي الإطفاء والشرطة لتقديم الشكر لهم على عملهم.

وذكر مسؤولون أن السد معرض للانهيار مما يعرض حياة الناس للخطر.

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