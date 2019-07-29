محامي المعارض الروسي نافالني: موكلي تعرض للتسميم بمادة كيميائية غير معروفة

قال محامي المعارض الروسي أليكسي نافالني إنه موكله "تعرض للتسميم بمادة كيميائية غير معروفة"، في رواية تعارض رواية مصدر طبي تحدث سابقاً إلى وكالة أنباء روسية.

وكان مصدرطبي روسي، اليوم، الإثنين، إن المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني في حالة لا بأس بها بعدما نُقل إلى المستشفى مطلع الأسبوع لإصابته بحساسية حادة.

ونُقل نافالني (43 عاما) إلى المستشفى يوم الأحد من السجن حيث يقضي عقوبة الحبس 30 يوما بتهمة انتهاك قوانين الاحتجاج الصارمة وذلك بعد يوم من اعتقال الشرطة الروسية ما يربو على ألف شخص لمشاركتهم في مظاهرة غير مشروعة دعا إليها نافالني.

وتتضارب الروايات بخصوص صحة نافالني. وقال أحد أطبائه إنه ربما تعرض للتسميم بمادة كيماوية غير محددة، لكن طبيباً في المستشفى الذي يعالجه، وهو في موسكو، قال لوكالة إنترفاكس للأنباء يوم الأحد إن "نافالني مصاب بطفح جلدي وإنه يشعر بتحسن".

وقال موظف استقبال في المستشفى لرويترز إن نافالني "في حالة لا بأس بها".