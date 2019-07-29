سقوط أربعة قتلى بعد هجوم بالأسلحة النارية في مهرجان في كاليفورنيا

قال مسؤول في شرطة "جيلروي" الكاليفورنية اليوم، الإثنين، إن أربعة قتلى سقطوا في الهجوم الذي تمّ بالأسلحة النارية خلال مهرجان سنوي يقام في المنطقة.

وكانت متحدثة باسم مستشفى أميركي، أكدت في وقت سابق مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 11 آخرين خلال إطلاق نار في معرض للمواد الغذائية في الولاية، يوم الأحد، وسط تقارير بأن عدد الضحايا قد يكون أكبر.

وقالت جوي ألكسيو، المتحدثة باسم مركز سانتا كلارا فالي الطبي، إنها لا تعتقد أن مطلق النار من بين الجرحى.

وكان ديو براكو عضو مجلس مدينة جيلروي جنوبي سان هوزيه قد قال لصحيفة نيويورك تايمز إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 12 في إطلاق النار في آخر أيام مهرجان جيلروي غارليك السنوي. وقال إن السلطات احتجزت مشتبها به.

أضاف براكو "إن أحد المشتبه بهم كان رهن الاحتجاز" ولم يتم نشر أي معلومات إضافية حتى هذه اللحظة.

وأفادت إن.بي.سي بي إيريا أنه تم إخبار طاقم الإسعاف بأن 11 شخصًا "سقطوا" بعد إطلاق النار.

ولم يرد مسؤولو المستشفى المحليون على الفور على طلبات التعليق. وأظهرت لقطات جوية أن أرض المهرجان مهجورة، ولكن مع وجود العديد من سيارات الطوارئ والشرطة في الشوارع المحيطة والشرطة في معدات مضادة للرصاص.

"كن حذرا وآمن!" كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغريدة له على تويتر

وعرضت مقاطع مصورة بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي رواد المهرجان يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية.

وسمع صوت امرأة في المقطع وهي تقول "ماذا يحدث؟

"من الذي يطلق النار في مهرجان غارليك؟"

قالت إيفني رييس، 13 عام، لصحيفة سان خوسيه ميركوري نيوز، إنها اعتقدت في البداية أن إطلاق النار كان ألعاب نارية، ولكن بعد ذلك رأت شخصاً مصاب بساقه.

وقال شاهد آخر، وهو ماكسيمو روشا، متطوع في فريق غيلروي براونز لكرة القدم للشباب، إنه رأى الكثير من الناس على الأرض، لكنه لم يكن متأكداً من عدد الأشخاص الذين قد تم إطلاق النار عليهم وعدد الذين كانوا يحاولون حماية أنفسهم.

ويتضمن مهرجان غيلروي غارليك، الذي تأسس عام 1979 مواداً غذائية ومشروبات وعروضاً فنية ومنافسات في مجال الطهي.

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