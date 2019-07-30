شاهد: سكان بلدة إيطالية يشيعون جثمان ضابط شرطة قتل على يد شابين أمريكيين

عاش سكان بلدة سوما فيزوفيانا الإيطالية الصغيرة، بالقرب من نابولي، حالة حداد يوم الاثنين ، 29 يوليو، خلال تشييع جنازة ضابط شرطة قتل طعنا أثناء محاولته اعتقال شابين امريكيين.

وتعرض ضابط الشرطة ماريو سيرسيليلو ريغا البالغ من العمر 35 عامًا للطعن حتى الموت في حي بوسط روما يوم الجمعة، 26 يوليو.

أقيمت مراسم تشييع الضابط في نفس الكنيسة التي تزوج فيها سيرسيلو ريغا قبل أقل من شهرين، وكان نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني من بين المشيعين.