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مال وأعمال

وديعة سعودية في البنك المركزي السوداني ب250 مليون دولار

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بقلم:  Ranim Aldaghestani  مع رويترز
عملاء بفرع للبنك المركزي السوداني
عملاء بفرع للبنك المركزي السوداني -
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رويترز
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قالت وزارة المالية السعودية في بيان يوم الثلاثاء إن السعودية أودعت 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي لدعم مركزه المالي.

يأتي ذلك في إطار حزمة مع الإمارات العربية المتحدة قيمتها 500 مليون دولار أُعلنت في ابريل/ نيسان.

وقالت الوزارة إن هدف الوديعة هو تخفيف الضغط عن الجنيه السوداني وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.

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