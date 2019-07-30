جهاز التعبئة والإحصاء: 32.5% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر

أعلن جهاز التعبئة والإحصاء المصري يوم أمس، الإثنين، أن نسبة من يعيشون تحت خط الفقر بالبلاد ارتفعت من 27.8% عام 2015 لتصل إلى 32.5% وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للعام المالي 2017 – 2018.

ويشير خط الفقر إلى الحد الأدنى من الدخل الذي يحتاجه الفرد لتلبية احتياجاته المعيشية الأساسية، وهو ما حدده جهاز التعبئة والإحصاء في مصر بما يعادل 8827 جنيه مصري سنوياً (532 دولار أمريكي) وهو ما يعادل حوالي 45 دولاراً بالشهر.

كذلك حدد البحث معدل خط الفقر المدقع في مصر بما يعادل 5890 جنيه سنوياً (355 دولار) وهو ما يقل عن 30 دولاراً بالشهر الواحد.

ويأتي ارتفاع نسبة الفقر في مصر بعد قرار تعويم قيمة الجنيه المصري عام 2016 وهو ما أدى إلى الانخفاض الحاد في قيمة العملة المصرية مما أدى لارتفاع معدلات التضخم.

وهبط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 9.4 بالمئة في يونيو حزيران، مسجلا أدنى مستوياته منذ مارس آذار 2016، إلا أن ذلك لا يغير كثيراً من واقع المصريين الذين يعانون في السنوات الأخيرة في ظل غلاء جامح يشمل شتى السلع والخدمات في ظل برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن تقليص الدعم وفرض ضريبة قيمة مضافة.

ووفقاً للبحث، تحتل محافظات الوجه القبلي في صعيد مصر مراكز الصدارة من حيث معدلات الفقر فجاءت محافظة أسيوط (357 كيلومتر جنوب القاهرة) في المركز الأول بعد بلوغ نسبة الفقر فيها 66.5% من سكانها.

وجاءت محافظة سوهاج (476 كيلومتر جنوب القاهرة) في المركز الثاني بنسبة 59% تبعتها محافظات المنيا (54%) وقنا (41%). في المقابل كانت محافظات بورسعيد والغربية ودمياط بالوجه البحري (الشمالي) للبلاد ضمن الأقل فقراً.

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