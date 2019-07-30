شاهد: مراهق أمريكي يحصد 3 ملايين دولار بفضل لعبة "فورتنايت"

تمكن الأمريكي كايل جيرسدورف صاحب الـ 16 ربيعا من الفوز بمبلغ 3 ملايين دولار بعيد حصوله على المركز الأول في بطولة نيويورك لألعاب "فورتنايت" الشهيرة للفيديو على الإنترنت.

وكان جيرسدورف، الذي جاء من ولاية بنسلفانيا، واحدا من بين 100 متنافس على الأقل للظفر بمبلغ 30 مليون دولار من إجمالي الجوائز. وخاض جيرسدورف المنافسات تحت اسم "بوغا" حيث فاز في نهائيات كأس العالم الفردية في لعبة "فورتنايت" من خلال تسجيله لـ 59 نقطة. وقد استقطبت هذه اللعبة الشعبية المزدهرة لألعاب الإنترنت استثمارات كبيرة.

ولعبة "فورتنايت" تتمّ في الواقع الافتراضي المعاصر على أساس حدوث كوارث مفاجئة تساهم بدورها في اختفاء أكثر من 90 في المائة من سكان الأرض وظهور مخلوقات غريبة تعمل على إبادة البسر الناجين. ومن خلال "فورتنايت" يقوم اللاعبون بالنضال من أجل البقاء والقضاء على المخلوقات الغربية مستخدمين في ذلك العديد من الأسلحة والمعدات.

رويترز

وتمّ إطلاق لعبة "فورتنايت" في العام 2017، وهي لعبة فيديو إلكترونية من نوع ألعاب الصراع من أجل البقاء ويعتمد اللاعب فيها على أنظمة تشغيل "بلاي ستيشن 4" و"إكس بوكس وان" و"مايكروسوفت" و"ويندوز" و"ماك أو إس" و" وآي أو إس" و"الأندرويد" و"نينتندو سويتش".

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ومن المتوقع أن تصل الإيرادات العالمية للرياضات الإلكترونية ومسابقات ألعاب الفيديو الاحترافية إلى أكثر من مليار دولار هذا العام، أي بزيادة 27 في المائة بالمقارنة مع إيرادات العام الماضي، وذلك بفضل زيادة إيرادات الإعلانات والرعاية وحقوق الإعلام. ويتوقع الخبراء أن سوق ألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية العالمي قد يحقق 152.1 مليار دولار هذه السنة، بزيادة 9.6 في المائة.