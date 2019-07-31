ست دول عربية ضمن العشر الأكثر استيراداً للأسلحة البريطانية حول العالم

قال تقرير لقسم التجارة الدولية الحكومي إن بريطانيا استعادت المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث تصدير الأسلحة خلال عام 2018.

وارتفع حجم مبيعات بريطانيا من الأسلحة من 6.3 مليار دولار أمريكي إلى 17 مليار خلال عام واحد وهي زيادة جاءت نتيجة لارتفاع مبيعات بريطانيا من الأسلحة لدول الشرق الأوسط بنسبة 10% خلال نفس العام.

وبلغت حصة المبيعات البريطانية لدول الشرق الأوسط 80% من إجمالي أسلحتها المصدرة خلال عام 2018، حيث احتلت المملكة العربية السعودية صدارة الدول المستوردة للأسلحة البريطانية.

وجاءت قطر في المركز الثالث ثم الإمارات في المركز السادس، ومصر والعراق والكويت في المراكز السابعة والثامنة والتاسعة على التوالي ضمن الدول العشر الأكثر استيراداً للأسلحة البريطانية.

ويتعرض بيع الأسلحة البريطانية إلى دول الشرق الأوسط لانتقادات واسعة، حيث قالت "الحملة ضد تجارة السلاح" إن الأرقام الجديدة تظهر "نفاق الحكومة البريطانية التي تدعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان بينما تسلح الديكتاتوريات حول العالم".

وخلصت محكمة الاستئناف البريطانية الشهر الماضي إلى أن مبيعات السلاح إلى السعودية، التي تقود تحالفاً عربياً للحرب في اليمن، غير قانونية لأنها لم تتبين إذا ما كان بيعها يستخدم ضد المدنيين أم لا.

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